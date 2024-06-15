Главы делегаций на саммите по Украине отметились нацистским лозунгом

РИА: главы делегаций на саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги

Некоторые главы делегаций на саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке выкрикивали бандеровский лозунг. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время группового фотографирования была слышна фраза о восхвалении Украины и героев. Кто именно выкрикнул эту фразу, установить не удалось. Президент Швейцарии Виола Амхред в тот момент улыбалась, стоя рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В январе 2024 года Минюст России включил этот лозунг в перечень нацистских, вместе с Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией (признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) и их атрибутикой.

15 мая президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты стремятся «наказать» Россию, закрывая при этом глаза на возрождение нацизма. По его словам, Запад не планирует вести открытый диалог и обсуждать первопричины, приведшие к кризису на Украине. Вместо этого он решил «наказать» Россию и изолировать ее.