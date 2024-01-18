В России признали нацистским лозунг «Слава Украине — героям слава»

Минюст РФ внес в перечень нацистских Организацию украинских националистов

Минюст России включил в перечень нацистских Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику, в числе которых под запретом оказался лозунг «Слава Украине — героям слава». Об этом сообщает ТАСС.

В распоряжении ведомства указано, что ОУН попала в список организаций, указанных в статье 6 федерального закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», которые сотрудничают с группами и движениями, отрицающими выводы Нюрнбергского трибунала после Второй мировой войны.

К запрещенной символике ОУН также относится эмблема в виде стилизованного золотого трезубца и черного треугольника. За пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики фашистских организаций установлена административная ответственность.