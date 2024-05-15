Путин: западные элиты закрывают глаза на возрождение нацизма ради «наказания» РФ

Западные элиты стремятся «наказать» Россию, закрывая при этом глаза на возрождение нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа, текст беседы опубликован на сайте Кремля.

По его словам, Запад не планирует вести открытый диалог и обсуждать первопричины, приведшие к кризису на Украине. Вместо этого он решил «наказать» Россию и изолировать ее.

«Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов», — сказал Путин.

Ранее историк, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов, вспоминая трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, отметил, что она произошла благодаря попустительству со стороны Запада.

