Известная школа йоги оказалась секс-культом. Что происходило за ее стенами и почему за нее вступился президент США?

В Аргентине известную школу йоги заподозрили в создании секс-культа

Вот уже несколько лет в Аргентине идет расследование происходившего в Школе йоги Буэнос-Айреса, также известной под названием BAYS. Организация привлекает внимание правоохранителей не впервые: еще 30 лет назад ее лидеров подозревали в незаконной деятельности и торговле людьми, однако в тот раз достаточных оснований для предъявления обвинений не нашли. Прокуратура снова взялась за школу в 2021 году и на этот раз арестовала 85-летнего основателя Хуана Перковица и еще 17 человек, занимающих руководящие позиции в организации. Адептов спиритуализма в духе нью-эйдж обвинили в создании секс-культа. При этом предполагаемые жертвы отвергают свидетельства о том, что они занимались сексом за деньги.

Кто такой Хуан Перковиц

Школой йоги Буэнос-Айреса, также известной под названием BAYS, более 30 лет руководил бывший бухгалтер Хуан Перковиц. Когда-то он вел в Буэнос-Айресе популярные курсы по саморазвитию, на которых рассказывал об основах древней философии, смешивая их со спиритуализмом в духе нью-эйдж. Они стали настолько популярными, что на пожертвования студентов этих курсов была создана BAYS.

К середине 1990-х BAYS открыла филиалы в Чикаго, Лас-Вегасе и Нью-Йорке. Она приобрела репутацию образовательного центра по философии и здоровью, а среди членов школы были ученые, видные эксперты и музыканты. У BAYS также имелись сторонники в Конгрессе США, хотя остается неясным, были ли у организации реальные связи с американскими законодателями.

Перковиц и его школа получили скандальную известность в начале 1990-х, после того как аргентинская семья обвинила BAYS в «промывании мозгов» их дочери. В ходе расследования некоторые бывшие студенты говорили, что их принуждали к рабству, и обвиняли школу в пропаганде проституции.

Задержание Хуана Перковица Фото: Natacha Pisarenko / AP

Однако возбужденное после этих заявлений дело против школы начало буксовать в суде. По данным New York Times, причина состояла в том, что в Аргентине в то время еще не было законов о торговле людьми и отмывании денег. Судебная система страны выстраивалась заново после падения военной диктатуры в 1983 году. Там наблюдался недостаток кадров, четкие протоколы отсутствовали, а судьи постоянно сменялись. Кроме того, сохранялось недоверие к правительству и судебной системе. Защитники BAYS якобы воспользовались этим. В их числе был Адольфо Перес Эскивель, аргентинский лауреат Нобелевской премии мира, и организация «Матери Пласа-де-Майо», уличившая власти в нежелании расследовать исчезновения людей в годы диктатуры. Они обвинили аргентинскую судебную систему в коррупции и нарушениях прав человека в связи с делом BAYS. В конечном итоге процесс против школы был прекращен.

При этом подозрения в отношении Перковица и природы деятельности самой школы никуда не делись. Вопросы вызывали, например, фрагменты лекций гуру.

Если бы мы хотели написать книгу о жизни Иисуса, то не думали бы ни о чем, кроме жизни Иисуса. Но мы-то пытаемся заработать миллиард долларов, вот что мы тут делаем. Миллиард долларов, черт возьми!

Хуан Перковиц идеолог и создатель BAYS

Согласно показаниям отдельных членов BAYS, Перковиц часто говорил об обретении внутренней силы, заманивая людей обещаниями дать ответы на важные вопросы на следующем сеансе. Перковиц рассказывал некоторым, что «он чувствует себя богом». Его ближайшие последователи называли его «ангелом» или «хозяином».

Чтобы разоблачить BAYS, следователи прослушивали телефоны Перковица

В 2021 году прокуратура Аргентины возобновила расследование. Правоохранители подробно изучали деятельность BAYS начиная с 2004 года.

Люди те же, решения те же, деятельность аналогичная, но теперь есть еще два очень важных закона с серьезными наказаниями, которые запрещают вещи, которыми занимались эти люди Ариэль Лихо судья

По версии следствия, большая часть доходов BAYS поступала от торговли людьми с целью проституции. Эти деньги затем отмывались при помощи недвижимости в Аргентине и США. Общие активы BAYS оценивались почти в 50 миллионов долларов по состоянию на декабрь 2020 года (примерно 3,5 миллиарда рублей).

В ходе облавы на штаб-квартиру BAYS в 2022 году следователи обнаружили там более миллиона долларов наличными, пять слитков золота, тайники с порнографическими фильмами, чековые книжки американских банков и досье на богатых людей, в том числе живущих в США.

Следователи также прослушивали телефоны Перковица и его соратников. В одном из разговоров, по утверждению обвинения, Перковиц подробно обсуждал логистику встречи одной из участниц BAYS с клиентом ради секса. В другой записи менеджер BAYS сообщает Перковицу, что некая женщина приносит организации всего шесть тысяч долларов в месяц (527,2 тысячи рублей), и настаивает, что ее доходность должна быть выше.

В ходе прослушки также были якобы записаны разговоры с Пласидо Доминго, одним из самых известных оперных певцов, которому в последние годы были предъявлены многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах. Во время одного из звонков он обсуждает с женщиной, высокопоставленным членом BAYS, как ей незаметно попасть в его номер в отеле в Буэнос-Айресе.

Найденные в штаб-квартире BAYS деньги и лекарства Кадр: editorji / Youtube

По версии обвинителей, среди жертв BAYS были семь несовершеннолетних девушек, которых в организацию привели родители. Их также принуждали к проституции. При этом сами предполагаемые пострадавшие отрицают, что когда-либо занимались сексом за деньги и были вольными или невольными участниками преступлений. Кроме того, у BAYS имелась подпольная клиника, где студентам давали медикаменты, вызывающие продолжительный сон. Иногда это делалось в качестве наказания.

Хотя проституция в Аргентине не является незаконной, пропаганда или экономическая эксплуатация людей с целью проституции противозаконны. Сторона обвинения намерена доказать, что потерпевшие не признают себя таковыми, поскольку Перковиц и его союзники на протяжении многих лет психологически манипулировали женщинами.

«Это было похоже на поход в модное кафе с оратором»

Катерина Санфеличе впервые попала на лекцию BAYS в 1993 году. В то время ей было около 40 лет, она работала парикмахером. «Это было похоже на поход в модное кафе с оратором», — рассказывает она. По словам Санфеличе, они ходили на встречи раз в неделю, но скоро она поняла, что с BAYS и Перковицем что-то не так — он явно упивался ролью мессии и поклонением учеников.

На вечеринке BAYS две женщины стали активно флиртовать с ее мужем, предлагая ему секс. Когда другие участницы начали раздеваться, готовясь к оргии, Санфеличе сбежала оттуда. Позже она заявила мужу, что не хочет возвращаться в BAYS. Он ответил, что школа увидела в нем то, чего не видела она, — великого архитектора.

Они подняли его самооценку. Именно тогда он начал чувствовать себя важным. И я стала ведьмой Катерина Санфеличе бывший член BAYS

Муж ушел от нее в 1993 году и остался в BAYS. Санфеличе была оскорблена, что в те годы никто не принял всерьез ее подозрения и не поддержал ее. Но затем последовал случай Марии Льямас — первое уголовное дело против BAYS, которое привлекло международное внимание.

Марии Валерии Льямас было 20 лет и она была безработной, когда друг семьи предложил отвезти ее на лекцию BAYS в 1990 году. «Сначала мы восприняли это как нечто положительное. Мы прошли путь от Валерии, которая не выходила на улицу, которая все время сидела в своей комнате, до этой Валерии, которая села в автобус и чем-то заинтересовалась», — рассказывал Мартин Соммарива, сводный брат Льямас.

В течение следующих нескольких лет школа йоги целиком поглотила жизнь Льямас. Она рассталась с бойфрендом, разорвала отношения с друзьями и перестала навещать семью. Девушка начала работать в аптеке, которой владели члены BAYS. Вскоре после этого мать Льямас узнала, что в школе ее дочь склонили к незаконному аборту. Когда семья начала задавать девушке вопросы о Перковице, Мария назвала его «бессмертным ангелом».

На следующий день двое членов BAYS появились в доме в сопровождении сотрудников полиции. Они заявили, что подали в суд на родителей Льямас за «незаконное лишение свободы». По словам семьи, полиция перевезла вещи Льямас в квартиру, принадлежащую BAYS. Позже девушка обвинила отчима в изнасиловании.

Членам семьи впоследствии не было предъявлено никаких официальных обвинений. В 1993 году семья Льямас подала в суд на школу и назвала ее сектой, промывшей мозги их дочери.

Защита Перковица

Во время первого процесса в защиту Перковица выступили более 50 членов американского Конгресса: они направили письма правительству страны с требованием закрыть расследование. При этом нет доказательств того, что какие-либо американские политики были членами BAYS или допрашивались в связи с судебным процессом.

Обыск в штаб-квартире BAYS Кадр: editorji / Youtube

Адольфус Таунс, конгрессмен, представляющий часть Бруклина, заявил, что члены BAYS — жертвы преследования аргентинской судебной системы, что они были незаконно заключены под стражу. Причиной преследования Перковица он назвал антисемитизм. Часть конгрессменов даже подписали письмо тогдашнему президенту США Биллу Клинтону и призвали его обратиться к властям Аргентины. Клинтон ответил членам Конгресса в сентябре 1999 года и сказал, что сотрудники посольства США в Буэнос-Айресе «недавно еще раз подчеркнули важность скорейшего разрешения этого дела в общении с аргентинским руководством».

В ходе нынешнего процесса адвокаты Перковица и других членов BAYS отвергли все обвинения в свой адрес, утверждая, что никто в организации не подвергался эксплуатации. Они настаивают, что обвинители, чьи имена хранятся в тайне, хотят отомстить организации по личным причинам.

Это случай торговли людьми, в котором нет жертв торговли людьми. Не доказано, что кто-либо подвергался сексуальной эксплуатации

Хорхе Даниэль Пироццо адвокат Перковица

В октябре 2022 года преподобный Джесси Л. Джексон-старший отправил судье Лиджо, ведущему дело, электронное письмо, в котором говорилось, что члены BAYS стали «жертвами жестоких и вопиющих нарушений прав человека со стороны правовой системы Аргентины». Остается неясным, почему 82-летний священник так поступил. На запросы журналистов он не ответил.

В защиту BAYS вышло несколько эмоциональных публикаций на сайте Bitter Winter, который посвящен защите прав религиозных меньшинств. В частности, авторы обрушились с критикой на одного из предполагаемых инициаторов процесса — Пабло Салума. Салум при этом персонально пострадал от деятельности BAYS: мать привела его туда еще ребенком, но уже в 12 лет Салум разругался с ней и сестрой и вышел из членства. С тех пор он не общается с родными.

Карлос Барраган, профессиональный фокусник и член BAYS, которого арестовали и держали под стражей около трех месяцев, пока с него внезапно не сняли все обвинения, персонально обвинил «антикультиста» Салума в клевете. Он подчеркнул, что именно Салум натравил на него PROTEX — государственное агентство по противодействию эксплуатации и торговле людьми.

Пабло Салум сказал PROTEX, что у меня есть в моем доме — в моем «бункере» (как называет его Салум) — материалы для шантажа состоятельных мужчин, которые спали с нашими женщинами. Он сказал им, что видео половых актов было снято для того, чтобы вымогать у них деньги. Итак, полиция ворвалась в мой дом и забрала более четырех тысяч видеокассет, надеясь найти материалы для шантажа, но, конечно, они нашли лишь мою коллекцию магических шоу и серию видеокассет о наших занятиях по философии в BAYS Карлос Барраган профессиональный фокусник и член BAYS

Авторы Bitter Winter также настаивают, что нелепо говорить о принуждении к проституции состоятельных женщин в возрасте 40-50 лет. При этом некоторые из тех, кого сторона обвинения считает жертвами, пытаются подать в суд на двух прокуроров PROTEX.

Любимый метод [Салума] — брать интервью и использовать в качестве оружия так называемых «выживших» и жертв религиозных сообществ, которых он называет магическим отталкивающим словом «культ»

Вилли Фотре автор Bitter Winter

В настоящий момент все взятые ранее под стражу члены BAYS находятся на свободе. Продолжит ли таинственная школа йоги свою деятельность или будет признана культом, покажет только время. Однако совсем не факт, что финал этой истории станет торжеством справедливости и публике скажут всю правду. Как бы то ни было, Хуана Перковица едва ли можно назвать бессребреником и альтруистом.