Лебедеву ответили на слова о никчемности журналистов

Глава СЖР Соловьев назвал самопиаром слова Лебедева о никчемности журналистов

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев ответил блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву, который ранее назвал представителей прессы никчемными людьми. В беседе с НСН он не согласился с утверждениями Лебедева.

Соловьев счел слова блогера самопиаром и призвал не относиться к ним серьезно. «У нас в стране полмиллиона журналистов и несколько десятков тысяч средств массовой информации. Конечно, ошибки случаются даже у опытных профессионалов, это возможно в любой другой работе», — высказался председатель СЖР. Он добавил, что тем не менее уровень журналистики в России достаточно высокий.

Кроме того, по словам Соловьева, с советских времен жизнь ускорилась и радикально изменились средства доставки информации. Несмотря на это, основные постулаты журналистики остались прежними, указал он. «Как и всегда, основная задача журналистов — собрать информацию, многократно ее проверить и как можно быстрее донести до своей аудитории», — подытожил глава СЖР.

Артемий Лебедев критически высказался о журналистах в своем обзоре новостей. Он назвал представителей этой профессии никчемными людьми, которые «больше в жизни ничего не придумали, кроме как заниматься журналистикой». Кроме того, блогер заявил, что журналисты зачастую допускают ошибки.