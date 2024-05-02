Артемий Лебедев назвал никчемными людьми представителей одной профессии

Блогер Лебедев назвал журналистов абсолютно никчемными людьми

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал журналистов никчемными людьми. Свое мнение о представителях этой профессии он выразил в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

«"Журналист" — это синоним слова "абсолютно никчемный человек, который больше в жизни ничего не придумал, кроме как заниматься журналистикой"», — заявил Лебедев. Он добавил, что нормальные люди не идут в журналистику.

По мнению Лебедева, журналисты допускают ошибки при создании материалов, потому что некачественно работают с информацией. В целом же, как считает дизайнер, представители этой профессии ни в чем не разбираются.

Ранее Лебедев назвал «ссаньем в уши» слова основателя Telegram Павла Дурова об отсутствии у него недвижимости. Блогер подчеркнул, что молодым людям не стоит следовать примеру Дурова и отказываться от ее покупки.

До этого блогер призвал президента России Владимира Путина посвятить следующий год хакерам. По мнению Лебедева, в России работает много специалистов в области кибербезопасности.