Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:00, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал никчемными людьми представителей одной профессии

Блогер Лебедев назвал журналистов абсолютно никчемными людьми

Кадр: видео страница Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал журналистов никчемными людьми. Свое мнение о представителях этой профессии он выразил в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

«"Журналист" — это синоним слова "абсолютно никчемный человек, который больше в жизни ничего не придумал, кроме как заниматься журналистикой"», — заявил Лебедев. Он добавил, что нормальные люди не идут в журналистику.

По мнению Лебедева, журналисты допускают ошибки при создании материалов, потому что некачественно работают с информацией. В целом же, как считает дизайнер, представители этой профессии ни в чем не разбираются.

Ранее Лебедев назвал «ссаньем в уши» слова основателя Telegram Павла Дурова об отсутствии у него недвижимости. Блогер подчеркнул, что молодым людям не стоит следовать примеру Дурова и отказываться от ее покупки.

До этого блогер призвал президента России Владимира Путина посвятить следующий год хакерам. По мнению Лебедева, в России работает много специалистов в области кибербезопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

      Бузова описала новую стрижку фразой «даже не нужно было ни с кем расставаться»

      Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить войска на Украину

      Россиянам назвали стоимость пасхального кулича

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Российский боец-чемпион умер в 37 лет

      Жене главреда «Новая газета — Европа» запросили 10 лет лишения свободы

      Россиян предупредили об активизации мошенников во время майских праздников

      ВСУ изменили тактику ударов по территории России

      Продюсер раскрыл гонорары Верки Сердючки в России до СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше