Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:16, 24 апреля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев счел «ссаньем в уши» один принцип жизни Дурова

Артемий Лебедев раскритиковал слова Дурова об отсутствии у него недвижимости
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал слова бизнесмена Павла Дурова об отсутствии у него недвижимости. Принцип жизни предпринимателя он оценил в своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев счел, что молодые люди могут воодушевиться примером Дурова и решить, что «не нужно вообще ничего иметь, потому что главное — свобода».

«Это, конечно, абсолютное ссанье в уши. Естественно, молодым людям не нужно брать это в качестве примера, потому что, если у тебя есть собственная недвижимость, она всегда тебе рано или поздно пригодится», — сказал дизайнер. Он добавил, что человек, решивший отказаться от покупки недвижимости, в пожилом возрасте может оказаться в сложном положении.

Павел Дуров неоднократно заявлял о своем нежелании приобретать недвижимость и атрибуты роскоши. Так, он утверждал, что предпочитает тратить заработанные деньги на развитие Telegram, а не на покупку домов или самолетов. Кроме того, по словам Дурова, у него нет автомобилей.

В интервью журналисту Такеру Карлсону, которое вышло в апреле, предприниматель назвал главным принципом своей жизни свободу и заявил, что наличие недвижимости привязывает человека к конкретному месту.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Байден утвердил военную помощь Украине и другим союзникам. Поставки Киеву начнутся в ближайшие часы

      Расправившуюся с двухлетней дочерью в ванне россиянку осудили

      Троих россиян унесло в открытое море в Сочи

      В Госдуме заявили о заполонивших Мариуполь и живущих по своим порядкам мигрантах

      ФРГ и Британия договорились сдерживать Россию у ее границ на море

      Эрдоган заявил о прекращении торговли с Израилем

      Назван самый вредный завтрак

      Китайский корабль «Шэньчжоу-18» отправится к станции КНР в апреле

      Трехкратный чемпион мира по хоккею поучаствует в праймериз «Единой России»

      Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше