Артемий Лебедев счел «ссаньем в уши» один принцип жизни Дурова

Артемий Лебедев раскритиковал слова Дурова об отсутствии у него недвижимости

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал слова бизнесмена Павла Дурова об отсутствии у него недвижимости. Принцип жизни предпринимателя он оценил в своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев счел, что молодые люди могут воодушевиться примером Дурова и решить, что «не нужно вообще ничего иметь, потому что главное — свобода».

«Это, конечно, абсолютное ссанье в уши. Естественно, молодым людям не нужно брать это в качестве примера, потому что, если у тебя есть собственная недвижимость, она всегда тебе рано или поздно пригодится», — сказал дизайнер. Он добавил, что человек, решивший отказаться от покупки недвижимости, в пожилом возрасте может оказаться в сложном положении.

Павел Дуров неоднократно заявлял о своем нежелании приобретать недвижимость и атрибуты роскоши. Так, он утверждал, что предпочитает тратить заработанные деньги на развитие Telegram, а не на покупку домов или самолетов. Кроме того, по словам Дурова, у него нет автомобилей.

В интервью журналисту Такеру Карлсону, которое вышло в апреле, предприниматель назвал главным принципом своей жизни свободу и заявил, что наличие недвижимости привязывает человека к конкретному месту.