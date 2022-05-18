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Дуров высказался о наличии у него атрибутов роскоши

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что не владеет машинами, яхтами и домами
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Создатель мессенджера Telegram, предприниматель Павел Дуров высказался о наличии у него атрибутов роскоши. В своем официальном Telegram-канале бизнесмен заявил, что не владеет машинами, яхтами и домами.

«СМИ часто называют меня миллиардером, но у меня, в отличие от большинства миллиардеров, нет самолетов, яхт, машин или домов», — говорится в публикации Дурова. Предприниматель добавил, что создание вещей всегда казалось ему занятием, которое приносит больше удовлетворения, нежели потребление.

В апреле журнал Forbes сообщил, что Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Таким образом бизнесмен стал гражданином четырех стран: России, Франции, государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ.

Перед этим Дуров попал в рейтинг Forbes самых богатых российских бизнесменов. Он занял третью строчку в списке с состоянием 15,1 миллиарда долларов.

Маргарита Щигарева
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