Павел Дуров рассказал о нежелании покупать дома и самолеты

Дуров заявил, что число активных пользователей Telegram превысило 800 миллионов в месяц

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что ежедневно в мессенджере регистрируется более 2,5 миллиона пользователей. Об этом, а также о том, почему он предпочитает тратить заработанные деньги на развитие компании, а не на покупку домов или самолетов, бизнесмен рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, число активных пользователей мессенджера превысило 800 миллионов в месяц. Он отметил, что для компании это означает более высокие расходы на поддержание работы приложения. При этом, как подчеркнул предприниматель, пока Telegram не приносит ему прибыли, несмотря на появление там платной подписки.

Дуров добавил, что, несмотря на это, продолжает вкладывать деньги в развитие мессенджера. «Некоторые говорили, что мне лучше купить дом или частный самолет вместо этого. Но я предпочитаю оставаться сконцентрированным на своей работе, не "владея" ничем (кроме Telegram и некоторого количества [криптовалют] Bitcoin и Toncoin)», — объяснил предприниматель нежелание приобретать недвижимость и предметы роскоши.

В декабре 2022 года Дуров заявил, что считает платную подписку в Telegram одним из самых успешных примеров внедрения такой модели в соцсетях. Он также допустил, что в будущем доходы от нее смогут приблизиться к доходам, которые мессенджер получает от рекламы.

Платная подписка появилась в Telegram в июне 2022 года. Пользователи, оплатившие Telegram Premium, получили несколько дополнительных функций.