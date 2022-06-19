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Telegram объявил о запуске платной подписки

Telegram запустил платную подписку Premium стоимостью 449 рублей в месяц

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, которая обеспечивает пользователям доступ к дополнительным функциям. При этом само приложение останется бесплатным, сообщается на его сайте.

Представители мессенджера отметили, что он продолжает «стремительно расти», а многие пользователи хотели бы поддержать его развитие. Это возможно сделать с помощью Telegram Premium, подчеркнули они. Стоимость подписки, о запуске которой объявил Telegram, составит 449 рублей в месяц.

«После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами — и получат множество других преимуществ», — подчеркивается в публикации.

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При этом все функции приложения, которые появились в нем почти за десять лет, останутся бесплатными. В 2022 году число активных пользователей Telegram превысило 700 миллионов человек в месяц, а сам мессенджер стал одним из пяти наиболее загружаемых приложений в мире.

10 июня предприниматель и разработчик Павел Дуров объявил, что в мессенджере Telegram появятся новые платные функции. Он добавил, что в приложении будут появляться другие бесплатные опции.

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Марина Совина
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