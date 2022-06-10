Дуров объявил о новой платной функции в Telegram

Павел Дуров заявил, что в Telegram появится возможность платной подписки

Предприниматель и разработчик Павел Дуров объявил, что в мессенджере Telegram появятся новые платные функции. О возможности подписки на сервис он рассказал в своем Telegram-канале в пятницу, 10 июня.

Дуров заявил, что к команде проекта поступало много просьб увеличить существующие в мессенджере лимиты относительно чатов, загрузки файлов и медиа. Однако, по словам разработчика, в случае если Telegram убрал бы ограничения для всех пользователей, последовавшие за этим траты компании, в частности, на сервера, оказались бы неподъемными.

