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13:32, 17 апреля 2024Ценности

Миллиардер Павел Дуров раскрыл свое отношение к роскошной жизни

Миллиардер Павел Дуров заявил, что у него нет недвижимости, самолетов и яхт
Павел Дуров

Павел Дуров. Кадр: Crypto Valentin / YouTube

Миллиардер Павел Дуров раскрыл свое отношение к роскошному образу жизни. На эту тему он высказался в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X (бывший Twitter).

В разговоре основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» упомянул, что на его банковских счетах еще десять лет назад появились несколько сотен миллионов долларов, которые он никуда не вкладывает. По словам бизнесмена, у него нет недвижимости, частных самолетов и яхт. «Я не думаю, что этот образ жизни для меня», — заявил он.

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Карлсон, в свою очередь, переспросил Дурова, действительно ли он ничем не владеет. «Например, остров на Гавайях, или что-то такое?» — уточнил журналист. «Нет, ни недвижимости, ни земли. Потому что для меня главное в жизни — свобода. Когда ты начинаешь покупать недвижимость, ты привязываешься к физическому месту», — подчеркнул предприниматель.

Ранее в апреле была раскрыта цена вульгарных стульев из интервью Дурова. Позади миллиардера на одной из полок шкафа стояли два маленьких стула: один — с точеными пиками, а второй — с фигурами мужских половых органов. Известно, что данные предметы интерьера можно купить за 249 тысяч рублей.

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      Майя Пономаренко
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