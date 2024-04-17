Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:02, 17 апреля 2024Ценности

Раскрыта цена вульгарных стульев из интервью Дурова

Цена стульев из интервью Дурова с пиками и половыми органами — 249 тысяч рублей
Павел Дуров

Павел Дуров. Кадр: Юмор политика патриотизм / YouTube

Бизнесмен, основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону и привлек внимание пользователей сети интерьером своего офиса. Соответствующее видео опубликовано в соцсети X (бывший Twitter).

Позади миллиардера на одной из полок шкафа стояли два маленьких стула: один — с точеными пиками, а второй — с фигурами мужских половых органов. Известно, что данные предметы интерьера можно купить за 249 тысяч рублей. Раскрыта также и цена аренды стульев — 30 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Так быть не должно» Наркоторговцы и мошенники предлагают свои услуги в Facebook и Instagram. Как их остановить?
«Так быть не должно»Наркоторговцы и мошенники предлагают свои услуги в Facebook и Instagram. Как их остановить?
27 февраля 2022
«Ненависть продолжит процветать» Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
«Ненависть продолжит процветать»Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
27 ноября 2021
Попали в оборот. Американские соцсети годами не удаляют противоправный контент. В России их заставили за это платить
Попали в оборот.Американские соцсети годами не удаляют противоправный контент. В России их заставили за это платить
30 декабря 2021

Известно, что ранее данные стулья были выставлены в качестве экспонатов на одной из выставок галереи «Свиное рыло», которая расположена в Санкт-Петербурге. Сам Дуров никак не комментировал происхождение стульев с вульгарным дизайном.

В интервью Дуров рассказал, что основное давление на Telegram оказывают не правительства различных государств, а корпорации Apple и Google.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего атаку на синагогу. Раввин рассказал, как это было

      VK предложила начинающим айтишникам оплачиваемую летнюю стажировку

      Более тысячи человек обратились к врачам из-за паводка в российском регионе

      Песков прокомментировал связь закона об иноагентах в Грузии с Москвой

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении

      Новая PlayStation получит режим «ультраускорения»

      Группу «Би-2» покинул один из участников

      Режим опасности БПЛА в российском регионе продлился больше девяти часов

      Наталия Орейро назвала самый необычный подарок от российских поклонников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше