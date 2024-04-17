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03:11, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Дуров рассказал о давлении на Telegram

Дуров: давление на Telegram оказывают не правительства стран, а Apple и Google

Фото: Albert Gea / Reuters

Предприниматель, основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров рассказал, что основное давление на его приложение оказывают не правительства различных государств, а корпорации Apple и Google. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в соцсети X.

«Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне», — добавил бизнесмен.

Ранее Дуров сообщил, что дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Он заявил, что в феврале дал два интервью. Сначала он поговорил с либеральным журналистом, а после этого поговорил с Карлсоном, известным своими консервативными взглядами. Дуров добавил, что созданный им Telegram является политически нейтральным.

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      Маргарита Пименова
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