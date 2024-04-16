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14:15, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону в феврале
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Richard Drew / AP

Предприниматель, основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом Дуров рассказал в своем Telegram-канале.

Дуров заявил, что в феврале дал два интервью. Сначала он поговорил с журналистом, придерживающимся либеральных взглядов. «В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом», — написал предприниматель.

Основатель Telegram добавил, что созданная им платформа является политически нейтральной. Поэтому, по его словам, он обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды.

Дуров отметил, что беседа с Карлсоном была снята на видео. По словам предпринимателя, запись интервью скоро будет опубликована. Точную дату выхода видео он не назвал.

Ранее Карлсон рассказал об исключенном из списка вопросе для интервью президента России Владимира Путина. Журналист хотел узнать у российского лидера, почему в Кремле не работают темнокожие.

Интервью Путина Карлсона было опубликовано в ночь на 9 февраля. Разговор президента России с журналистом продлился более двух часов. После публикации беседы Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.

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