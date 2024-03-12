Карлсон назвал исключенный из списка вопрос Путину
Американский журналист Такер Карлсон назвал вопрос, который он планировал задать президенту России Владимиру Путину, но исключил из общего списка. Его слова приводит «Пул N3» в Telegram.
Журналист рассказал, что собирался спросить у российского лидера, почему в Кремле отсутствуют темнокожие сотрудники. «Я сидел перед интервью, пил кофе со своим продюсерами, и говорю: "Вот сейчас я пойду туда, и мой первый вопрос будет: "Господин президент, я здесь в Кремле уже два дня готовлюсь и не видел ни одного афроамериканца на руководящей должности в Кремле"», — приводит «Пул N3» слова Карлсона.
По словам журналиста, позже он передумал задавать этот вопрос, так как посчитал его излишне специфичным с культурной точки зрения. Карлсон отметил, что отказался от этого вопроса, чтобы не вызвать недоразумений.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Беседа Путина с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут. В своем видеообращении после интервью Карлсон заметил, что его поразили слова Путина о готовности к мирному решению конфликта на Украине.