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11:54, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Карлсон назвал исключенный из списка вопрос Путину

Карлсон собирался спросить у Путина, почему в Кремле нет темнокожих сотрудников
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон назвал вопрос, который он планировал задать президенту России Владимиру Путину, но исключил из общего списка. Его слова приводит «Пул N3» в Telegram.

Журналист рассказал, что собирался спросить у российского лидера, почему в Кремле отсутствуют темнокожие сотрудники. «Я сидел перед интервью, пил кофе со своим продюсерами, и говорю: "Вот сейчас я пойду туда, и мой первый вопрос будет: "Господин президент, я здесь в Кремле уже два дня готовлюсь и не видел ни одного афроамериканца на руководящей должности в Кремле"», — приводит «Пул N3» слова Карлсона.

По словам журналиста, позже он передумал задавать этот вопрос, так как посчитал его излишне специфичным с культурной точки зрения. Карлсон отметил, что отказался от этого вопроса, чтобы не вызвать недоразумений.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Беседа Путина с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут. В своем видеообращении после интервью Карлсон заметил, что его поразили слова Путина о готовности к мирному решению конфликта на Украине.

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      Олег Давыдов
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