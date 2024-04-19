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19:28, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал Путина объявить год хакеров

Блогер Лебедев заявил, что в России нужно объявить год хакеров

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в России нужно объявить год кибербезопасности и хакеров. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он призвал президента России Владимира Путина посвятить следующий год хакерам.

Лебедев отметил, что в России работает много хороших специалистов в области кибербезопасности. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что многие из них уезжают из страны, им на смену приходят новые.

«Да, у нас много хороших хакеров, и нужно этим гордиться. И вообще нужно, чтобы Владимир Путин, например, следующий год объявил годом хакеров. (...) Это было бы хорошо и замечательно и признавало бы наши заслуги на международной арене», — высказался блогер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения России в кибератаках. Он заявил, что подобные высказывания со стороны западных стран никогда не подкрепляются аргументацией.

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