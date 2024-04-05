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12:58, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

В Кремле прокомментировали обвинения России в кибератаках

Песков заявил, что обвинения в кибератаках не подкрепляются аргументацией

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения России в кибератаках никогда не аргументируются. Его комментарий приводит РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные обвинения в адрес России можно услышать часто. Однако, по его словам, они никогда не подкрепляются аргументацией.

Ранее Песков призвал основателя Telegram Павла Дурова тщательнее следить за тем, кто использует мессенджер. По его мнению, он может стать инструментом в руках террористов.

До этого пресс-секретарь президента предупредил об опасности нейросетей. Он отметил, что подобные технологии могут стать грозным оружием, если попадут в руки террористов.

В феврале премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что Россия представляет угрозу для страны. По его словам, Москва совершает кибератаки на информационные ресурсы Франции, а также проводит кампании по дезинформации.

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