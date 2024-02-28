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19:21, 28 февраля 2024Мир

Во Франции сообщили о прямой угрозе со стороны России

Премьер Франции Атталь: Россия представляет прямую угрозу для страны
СюжетРоссия и НАТО:
Габриэль Атталь

Габриэль Атталь. Фото: Alain Jocard / Reuters

Со стороны России исходит прямая угроза для Франции. Такое утверждение сделал премьер-министр Франции Габриэль Атталь в ходе выступления в сенате республики, сообщает Public Senat.

«Реальность заключается в том, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции во всех планах», — сообщил Атталь.

Премьер-министр, в частности, сообщил о проводимых Россией «кампаниях по дезинформации» против его страны, а также о кибератаках и «операциях по дестабилизации и разобщению» стран Европы.

25 февраля министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню также назвал Россию угрозой для республики и ее союзников по НАТО, не приведя при этом конкретных примеров.

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      Елизавета Мытарева
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