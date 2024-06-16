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00:54, 16 июня 2024Мир

В США рассказали о судьбе экипажа потопленного хуситами украинского судна

CENTCOM: атакованное хуситами украинское судно Verbena подало сигнал бедствия

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Украинское судно Verbena, подвергшееся атаке хуситов в Аденском заливе, подало сигнал бедствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

На помощь сухогрузу пришел корабль Anna Meta, который эвакуировал экипаж и доставил его в безопасное место. Уточняется, что причиной эвакуации стал пожар, побороть который было невозможно. При этом, по данным CENTCOM, неподалеку от украинского судна находился иранский фрегат Jamaran, однако он проигнорировал сигнал бедствия.

О потоплении сухогруза стало известно в ночь на воскресенье, 16 июня. Представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что судно обстреляли несколькими ракетами.

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      Марина Совина
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