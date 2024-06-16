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00:06, 16 июня 2024Мир

Хуситы потопили украинское судно в Аденском заливе

Хуситы заявили о потоплении украинского судна Verbena в Аденском заливе

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Судно Verbena, атакованное хуситами в Аденском заливе, затонуло. Об этом сообщил представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, передает РИА Новости.

Он уточнил, что сухогруз был обстрелян несколькими ракетами. Также, по его словам, под угрозой затопления находится судно Tutor, атакованное несколькими днями ранее.

Ночью 14 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что принадлежащий Украине сухогруз Verbena под флагом Палау был обстрелян двумя ракетами. После атаки на борту начался пожар, пострадал один человек.

Греческое коммерческое судно Tutor было атаковано хуситами ночью 13 июня. В результате ракетного обстрела было серьезно повреждено машинное отделение балкера, вышедшего из российского порта Усть-Луга.

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      Марина Совина
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