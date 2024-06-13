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04:47, 13 июня 2024Мир

Хуситы атаковали следовавшее из России греческое судно

Хуситы атаковали следовавшее из российского порта Усть-Луга греческое судно

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали в Красном море греческое коммерческое судно Tutor. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

В результате ракетного обстрела было серьезно повреждено машинное отделение балкера, шедшего под флагом Либерии.

По данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, пунктом отправления судна был российский порт Усть-Луга.

10 июня движение «Ансар Аллах» запустило противокорабельные ракеты с территории контролируемых ими районов Йемена. Одна поразила контейнеровоз Tavvishi под флагом Либерии, Еще две попали в теплоход Norderney, грузовое судно под флагом Антигуа и Барбадоса. Оба судна получили повреждения, но остались на плаву.

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      Марина Совина
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