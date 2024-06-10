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06:31, 10 июня 2024Мир

В США подтвердили удары хуситов по двум судам в Аденском заливе

CENTCOM: хуситы повредили ракетными ударами два судна в Аденском заливе

Фото: Unsplash.com

Йеменские хуситы за последние сутки повредили ударами два судна в Аденском заливе, информацию подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Представители движения «Ансар Аллах» запустили две противокорабельные баллистические ракеты с территории контролируемых ими районов Йемена. Одна из низ была сбита силами коалиции, вторая поразила контейнеровоз Tavvishi под флагом Либерии.

Еще две ракеты, противокорабельная и баллистическая, попали в теплоход Norderney, грузовое судно под флагом Антигуа и Барбадоса, уточнили в командовании. Оба судна получили повреждения, но остались на плаву.

Накануне йеменские хуситы нанесли удары по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

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      Марина Совина
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