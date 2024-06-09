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15:55, 9 июня 2024Мир

Хуситы заявили о нанесении ударов по британскому эсминцу HMS Diamond

Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море

Фото: Lphot Chris Sellars / Reuters

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море. Об этом сообщает военный представитель хуситов Яхья Сариа, его заявление приводит телеканал Al Masirah.

По словам Сариа, удары были нанесли несколькими баллистическими ракетами, зафиксировано прямое попадание. Причинили ли удары ущерб, не уточняется.

6 июня хуситы ударили беспилотниками по судам в порту израильской Хайфы. Сариа заявил, что на двух пораженных судах осуществлялась перевозка оружия и военного оборудования.

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