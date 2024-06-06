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17:29, 6 июня 2024Мир

Хуситы заявили об ударе по судам в порту Хайфы

Военный представитель хуситов Сария сообщил об ударе по судам в порту Хайфы

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сария заявил, что хуситы нанесли удар по судам в порту израильской Хайфы. Об этом сообщает ТАСС.

«Обе операции были проведены с помощью нескольких беспилотников, удары которых оказались точными», — заявил Сария.

Он уточнил, что на двух пораженных судах из трех осуществлялась перевозка оружия и военного оборудования. По словам военного представителя, в атаке на суда участвовала шиитская группировка «Исламское сопротивление Ирака».

По третьему судну удар был нанесен из-за того, что оно, по словам представителя хуситов, нарушило «запрет на проход в порты оккупированной Палестины».

4 июня хуситы впервые нанесли удар по Израилю, запустив баллистическую ракету на его территорию.

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      Елизавета Мытарева
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