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01:01, 4 июня 2024Мир

Хуситы впервые запустили ракету по Израилю

Хуситы впервые запустили баллистическую ракету Палестина по Израилю

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Хуситы впервые запустили баллистическую ракету «Палестина» по Израилю. Об этом со ссылкой на сообщение движения «Ансар Алла» передает РИА Новости.

Уточняется, что удар оказался успешным. Какая именно цель в Эйлате подверглась атаке, не уточняется.

Израильская сторона пока на заявление хуситов не отреагировала.

31 мая в движении «Ансар Алла» заявили о ракетном ударе по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море. Хуситы сообщили, что использовали крылатые и баллистические ракеты.

Незадолго до этого издание Financial Times (FT) написало, что хуситы парализовали коммерческое судоходство в Красном море. С начала года количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90 процентов.

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      Марина Совина
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