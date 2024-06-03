Хуситы впервые запустили ракету по Израилю

Хуситы впервые запустили баллистическую ракету «Палестина» по Израилю. Об этом со ссылкой на сообщение движения «Ансар Алла» передает РИА Новости.
Уточняется, что удар оказался успешным. Какая именно цель в Эйлате подверглась атаке, не уточняется.
Израильская сторона пока на заявление хуситов не отреагировала.
31 мая в движении «Ансар Алла» заявили о ракетном ударе по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море. Хуситы сообщили, что использовали крылатые и баллистические ракеты.
Незадолго до этого издание Financial Times (FT) написало, что хуситы парализовали коммерческое судоходство в Красном море. С начала года количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90 процентов.