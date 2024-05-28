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13:37, 28 мая 2024Экономика

Хуситы парализовали торговлю через Красное море

FT: число контейнеровозов в Красном море в 2024 году снизилось на 90 процентов

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

С начала 2024 года количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90 процентов, что стало следствием продолжающихся ракетных обстрелов со стороны йеменских повстанцев-хуситов. О практически полном блокировании одного из ключевых водных торговых маршрутов сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные судоходной компании Clarksons.

Как отметили аналитики, серьезные проблемы с прохождением контейнеровозов возникли еще в конце 2023 года. Тогда многие логистические и торговые компании приняли решение избегать следования по этому маршруту. В настоящее время ключевым обходным путем для них является маршрут, огибающий мыс Доброй Надежды. В результате среднее время доставки грузов за последние месяцы увеличилось в среднем на 9-14 дней.

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На этом фоне исполнительный директор компании Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен спрогнозировал сохранение подобной тенденции в среднесрочной перспективе. По его мнению, владельцы будут еще продолжительный период времени перенаправлять свои суда по более длинному маршруту. Это необходимо для обеспечения безопасности грузов и членов экипажей. «Мы отправляем все наши корабли вокруг Африки, и пока очень трудно представить, когда это изменится», — посетовал Янсен.

Ранее FT сообщила о росте спроса на железнодорожные перевозки из Азии в Европу по России из-за ракетных атак хуситов в акватории Красного моря. Так, в DHL подсчитали, что за последнее время число подобных запросов выросло примерно на 40 процентов.

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