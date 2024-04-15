«Нефть по 200 долларов». К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?

«Лента.ру»: цены на нефть могут подняться до исторического максимума

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана организовали массированную ракетную атаку по территории Израиля. Всего было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». В Тегеране назвали свое решение ответом за удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля. Власти Израиля пока отказываются от нанесения ударов по территории Ирана, однако подобные риски по-прежнему остаются высокими. Большая война на Ближнем Востоке может нанести существенный ущерб мировой экономике и глобальному энергетическому рынку в частности, предупреждают эксперты.

В Израиле сочли удар Ирана объявлением войны

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал массированную атаку по территории своей страны объявлением войны со стороны Ирана. При этом он заверил, что страна пока будет проявлять сдержанность в отношении Тегерана, несмотря на ракетный обстрел. «Мы ищем мира», — заявил Герцог, обвинив Иран в трате миллиардов долларов на подрыв геополитической стабильности на Ближнем Востоке.

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отказался от каких-либо незамедлительных ответных действий против Ирана, несмотря на давление со стороны некоторых высокопоставленных политических и военных деятелей, включая Бени Ганца и Гади Айзенкота. В нежелательности подобных шагов его убедил президент США Джо Байден, который провел с Нетаньяху телефонную беседу. Американский лидер, в частности, заявил, что израильский премьер должен считать своей победой отражение большей части ударов иранских военных, и призвал Нетаньяху не усиливать геополитическую напряженность в регионе.

Цены на нефть могут подняться выше 100 долларов за баррель

Отказ Израиля от незамедлительного нанесения ответного удара Ирану помог предотвратить риски начала полномасштабной войны с Ираном. Однако подобная угроза с большой долей вероятности будет сохраняться в ближневосточном регионе в среднесрочной перспективе. При наихудшем развитии событий прямое столкновение армий двух стран может нанести значительный ущерб мировой экономике. В этом случае одним из главных пострадавших секторов может стать энергетический рынок, предупреждают опрошенные агентством Bloomberg эксперты.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что нынешние биржевые цены на нефть уже включают в себя так называемую «премию за риск» в размере 5-10 долларов за баррель. Это обусловлено угрозой серьезного затруднения передвижения танкеров через Ормузский пролив и акваторию Красного моря, которая продолжает обстреливаться со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Теперь к потенциальным рискам морских перевозчиков может добавиться угроза полномасштабной войны между Израилем и Ираном. Все это может накалить и без того напряженную обстановку на Ближнем Востоке до предела.

выше $ 100 за баррель могут подняться мировые цены на нефть в случае начала войны между Израилем и Ираном

В Citigroup прогнозируют, что в случае прямого столкновения армий Ирана и Израиля мировые цены на нефть поднимутся выше психологической отметки в 100 долларов за баррель. В финансовой корпорации заявили, что подобные риски остаются достаточно серьезными. «Что, на наш взгляд, не учитывается текущим рынком, так это потенциальное продолжение прямого конфликта между Ираном и Израилем», — заключили в Citigroup.

В свою очередь, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «Лентой.ру» не стал исключать, что в случае большой войны в регионе мировые цены на нефть могут подняться до исторического максимума в 150-200 долларов за баррель. «С тем, что будет новый исторический максимум цен на нефть — от 150 долларов за баррель, согласно большинство», — заключил аналитик.

Ужесточение санкций против Ирана приведет к потере до 1 миллиона баррелей в сутки

Схожего мнения придерживаются и ведущие стратеги компании ING Groep Уоррен Паттерсон и Ева Мантей. Отсутствие ответной реакции на атаки Ирана в настоящее время является главной неопределенностью для мирового энергетического рынка. Если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не нанесет удары по Тегерану, последний с большой долей вероятности столкнется с ужесточением международных санкций. При таком сценарии глобальный нефтерынок может лишиться от 500 тысяч до 1 миллиона баррелей сырья в сутки.

до 1 млн баррелей в сутки может потерять глобальный рынок нефти в случае начала большой войны на Ближнем Востоке

Объемы добычи нефти в Иране выросли более чем на 20 процентов за последние несколько лет и достигла 3,4 миллиона баррелей в сутки. В случае же нанесения солдатами ЦАХАЛ прямых ракетных ударов по иранской энергетической инфраструктуре вплоть до ее полного уничтожения под угрозой могут оказаться до 3,3 процента мировых поставок нефти, предупредили в Goldman Sachs. Все это, как утверждают аналитики, может привести к «более высокой премии за геополитический риск».

Блокирование Ираном Ормузского пролива станет самой большой проблемой

Иранские военные не ограничились массированной ракетной атакой по территории Израиля. Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) также захватили коммерческое судно MSC Aries израильского бизнесмена в Ормузском проливе.

Захваты судов и нефтяных танкеров в Ормузском проливе могут продолжиться Арне Ломанн Расмуссен глава отдела исследований компании A / S Global Risk Management

Глава отдела исследований компании A / S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен допускает, что подобные инциденты могут продолжиться в акватории в ближайшее время. Нападения на частные суда и танкеры могут привести к серьезным затруднениям морских перевозок нефти на Ближнем Востоке и росту биржевых цен на сырье. Однако, как считает Расмуссен, власти Ирана вряд ли решатся на полную блокаду одного из важнейших в регионе проливов. Подобный сценарий, по его мнению, стал бы наихудшим для мирового нефтерынка, но в настоящее время представляется маловероятным.

Европа может столкнуться с дефицитом нефти и нефтепродуктов

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в разговоре с «Лентой.ру» также назвал перекрытие Ормузского пролива самой большой проблемой для мирового нефтерынка. Если власти Ирана решатся на такой шаг, под ударом могут оказаться европейские страны, которые столкнутся с «адским дефицитом нефти и нефтепродуктов». В меньшей степени при подобном сценарии, по словам эксперта, пострадают государства Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР). Последнее он объяснил тем, что иранские военные с большой долей вероятности продолжат пропускать грузы в сторону Китая.

Никто не знает, как рынок перенесет полномасштабную войну на Ближнем Востоке, потому что будет паника Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный двор»

Ранее подобным образом поступили йеменские повстанцы-хуситы, которые пообещали России и КНР не обстреливать их суда в акватории Красного моря. По мнению Голубовского, иранские военные могут пойти на аналогичный шаг даже после перекрытия Ормузского пролива для большинства иностранных судов. «У Тегерана достаточно сил, чтобы проводить подобного рода акции, и никакой флот, который там присутствует, не может этому помешать», — пояснил аналитик.

Что касается России, то она, как уточнил Голубовский, сможет извлечь определенную выгоду в случае резкого обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Прямое столкновение Ирана и Израиля, по его мнению, приведет к удорожанию ключевой для РФ экспортной продукции, включая нефть, сталь и алюминий. «Никто не знает, как рынок перенесет подобный шок (полномасштабную войну на Ближнем Востоке — прим. «Ленты.ру»), потому что будет паника», — заключил Голубовский.