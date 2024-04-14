Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны

Sky News: президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана объявлением войны

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана прошлой ночью похожей на объявление войны. Об этом сообщает издание Sky News.

«В Тегеране существует империя зла, у которой есть свои доверенные лица, управляющие всем регионом и ячейками по всему миру», — заявил Герцог. Он добавил, что власти Ирана тратят миллиарды долларов на подрыв стабильности на Ближнем Востоке.

По словам главы государства, Израиль прошлой ночью подвергся нападению с четырех концов Ближнего Востока, при этом удар нанесли прокси-силы с помощью беспилотников, баллистических ракет и крылатых ракет. «Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — заявил Герцог, отметив, что Израиль будет проявлять сдержанность.

«Мы ищем мира», — сказал президент, но добавил, что ХАМАС и другие иранские посредники сделали это практически невозможным. Герцог призвал мир рассматривать действия Израиля в контексте 7 октября, когда палестинские группировки напали на израильские приграничные территории.

Ранее бывший министр обороны и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц заявил, что Израиль ответит Ирану на удары в подходящее время.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.