Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:56, 14 апреля 2024Мир

Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны

Sky News: президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана объявлением войны
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана прошлой ночью похожей на объявление войны. Об этом сообщает издание Sky News.

«В Тегеране существует империя зла, у которой есть свои доверенные лица, управляющие всем регионом и ячейками по всему миру», — заявил Герцог. Он добавил, что власти Ирана тратят миллиарды долларов на подрыв стабильности на Ближнем Востоке.

По словам главы государства, Израиль прошлой ночью подвергся нападению с четырех концов Ближнего Востока, при этом удар нанесли прокси-силы с помощью беспилотников, баллистических ракет и крылатых ракет. «Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — заявил Герцог, отметив, что Израиль будет проявлять сдержанность.

«Мы ищем мира», — сказал президент, но добавил, что ХАМАС и другие иранские посредники сделали это практически невозможным. Герцог призвал мир рассматривать действия Израиля в контексте 7 октября, когда палестинские группировки напали на израильские приграничные территории.

Ранее бывший министр обороны и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц заявил, что Израиль ответит Ирану на удары в подходящее время.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Леонид Немов
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова ответила на призыв Израиля осудить удар Ирана. Она напомнила, что Тель-Авив ни разу не осуждал атаки Украины

      Турция попросила Иран не атаковать Израиль

      В Белом доме заявили о готовности США защищать Израиль

      «Дочка» «Ашана» продала свои российские активы

      Еврокомиссия анонсировала новые санкции против Ирана

      В Днепропетровске произошел взрыв

      Пентагон прокомментировал атаку Ирана на Израиль

      Лидеры стран G7 выпустили заявление в связи с ударом Ирана по Израилю

      «Крылья Советов» победили «Рубин» в матче РПЛ и обошли «Спартак»

      Стало известно о контактах США и Ирана через европейскую страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше