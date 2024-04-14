Израиль пообещал ответить Ирану в подходящее время

Член правительства Израиля Ганц заявил об ответе Ирану в подходящее время

Израиль ответит Ирану на удары в подходящее время, заявил бывший министр обороны и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц. Его цитирует газета The Times of Israel.

«Мы создадим региональную коалицию и заставим Иран поплатиться таким образом, как это нас устраивает и в подходящее для нас время», — сказал чиновник.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ираны выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом за удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.