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10:38, 15 апреля 2024Мир

Израиль отказался от немедленной атаки на Иран из-за звонка Байдена

Axios: Нетаньяху отказался от немедленной атаки на Иран из-за звонка Байдена

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложения членов узкого кабинета военных действий Бени Ганца и Гади Айзенкота о немедленной ответной атаке на Иран из-за звонка президента США Джо Байдена. Об этом сообщает портал Axios cо ссылкой на израильских чиновников.

По словам официальных лиц, Ганц и Айзенкот заявили, что, чем дольше Израиль будет ждать, тем труднее ему будет добиться международной легитимности для контратаки.

«Нетаньяху хотел дождаться телефонного разговора с президентом Байденом. Было несколько вариантов возмездия, но звонок остановил его. Этот поезд покинул станцию, и теперь мы можем перевести дух и еще раз подумать», — сказал один из чиновников.

Во время телефонного разговора с Нетаньяху американский лидер заявил, что Израиль должен считать своей победой результаты атаки 14 апреля Ирана на его территорию в ночь с 13 на 14 апреля. Глава государства отметил, что израильская сторона отразила большую часть ударов. По его словам, эта ситуация показала превосходящий военный потенциал Израиля.

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      Семен Александров
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