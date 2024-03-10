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21:13, 10 марта 2024Экономика

Из-за атак хуситов вырос спрос на железнодорожные перевозки по России

FT: спрос на железнодорожные перевозки из Азии по РФ вырос из-за атак хуситов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Из-за атак движения «Ансар-Аллах» (хуситы) в Красном море вырос спрос на железнодорожные перевозки из Азии в Европу по России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Транспортно-логистическая фирма из Германии DHL подсчитала, что запросы на перевозку товаров через Россию выросли примерно на 40 процентов с тех пор, как контейнеровозы начали переправлять по более длинному пути вокруг мыса Доброй Надежды.

Маршрут оказался длиннее почти на восемь тысяч километров, суда находятся в пути дольше на 10-14 дней, а стоимость транспортировки выросла в среднем на 15 процентов.

«Подавляющее количество грузов идет через Россию», — отметили в DHL. При этом сама компания не занимается перевозками по российским магистралям.

Компания RailGate Europe сообщила, что спрос на грузоперевозки по железной дороге через Россию вырос на 25-35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Financial Times писала, что Иран заподозрили в помощи йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» в атаках на корабли в Красном море.

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      Марина Совина
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