Иран заподозрили в помощи хуситам в атаках на корабли в Красном море

FT: иранское судно может помогать хуситам атаковать суда в Красном море

Иран заподозрили в помощи йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы) в атаках на корабли в Красном море. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic.

По данным источника, иранское судно «Бешхад», внешне похожее на стандартный сухогруз, может помогать хуситам совершать нападения на контейнеровозы в этом районе. Уточняется, что судно несколько лет почти неподвижно стояло в Красном море, но 11 января оно отправилось в Аденский залив, после чего произошло несколько атак кораблей.

FT отмечает, что в частоте нападений хуситов появилось «затишье», когда американский телеканал NBC сообщил о кибератаке США на «Бешхад». По мнению президента компании Sedna Global, специализирующейся на морских рисках, Джона Гахагана, на которого ссылается источник, иранское судно может предоставлять хуситам данные о передвижениях кораблей.

Ранее хуситы заявили об атаке на два американских эсминца в Красном море. Представитель военных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что вооруженные силы Йемена «провели военную операцию» с участием 37 беспилотников.

