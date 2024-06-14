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00:20, 14 июня 2024Мир

Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе

Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе, на борту начался пожар

Фото: Khaled Abdullah Ali Al Mahdi / Reuters

Йеменские хуситы с помощью двух ракет обстреляли украинское судно в Аденском заливе, из-за чего на борту начался пожар. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

«Обе ракеты попали в судно Verbena — принадлежащий Украине сухогруз под флагом Палау, управляемый Польшей», — сообщили в командовании.

Отмечается, что один из членов экипажа пострадал. Его эвакуировали на воздушном судне, прибывшем с американского крейсера USS Philippine Sea.

Ранее хуситы атаковали в Красном море греческое коммерческое судно Tutor. В результате было серьезно повреждено машинное отделение балкера, шедшего под флагом Либерии.

До того движение запустило противокорабельные ракеты с территории контролируемых ими районов Йемена. Одна поразила контейнеровоз Tavvishi под флагом Либерии, Еще две попали в теплоход Norderney, грузовое судно под флагом Антигуа и Барбадоса. Оба судна получили повреждения, но остались на плаву.

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      Евгений Силаев
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