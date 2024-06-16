Семьи заложников-россиян провели массовый митинг в Тель-Авиве

В Тель-Авиве семьи заложников-россиян призвали власти Израиля к сделке с ХАМАС

Родственники заложников-россиян и семьи других похищенных израильтян устроили массовый митинг в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.

Семьи заложников призвали правительство Израиля к немедленному заключению сделки с палестинским движением ХАМАС. На демонстрации выступила Михаль Лобанова, супруга израильтянина с российским гражданством. Как отмечает агентство, несколько месяцев назад у женщины родился сын, однако он до сих пор не видел отца, который был похищен 7 октября 2023 года. «Уважаемые министры и члены военного кабинета, господин премьер-министр, вы обнимали своих детей сегодня. Кай еще никогда не ощущал объятий своего отца», — заявила Лобанова. Она призвала власти заключить сделку и вернуть всех заложников домой.

Кроме того, на акции велась трансляция видеообращения россиянина Андрея Козлова, освобожденного ранее в июне. Мужчина также подчеркнул, что считает единственным способом спасения всех похищенных сделку между Израилем и ХАМАС.

По данным израильской стороны, ХАМАС 7 октября 2023 года захватили 240 заложников, часть из них освобождена, некоторые не выжили.