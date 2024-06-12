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21:20, 12 июня 2024Мир

Брат спасенного из плена ХАМАС россиянина рассказал о ненависти охранника

Отец спасенного из плена ХАМАС россиянина: заложники могли общаться шепотом

Фото: Marko Djurica / Reuters

Отец спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова рассказал, что палестинские радикалы в качестве одной из мер психологического воздействия периодически запрещали пленным общаться между собой. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам мужчины, его сына удерживали вместе с израильскими заложниками Меиром Альмогом и Шломи Зивом. Он уточнил, что заложники могли общаться только шепотом. Кроме того, добавил брат Андрея Дмитрий, один из охранников ненавидел россиянина из-за того, что Козлов не родился в Израиле, а осознанно получил гражданство еврейского государства.

Ранее радикальная палестинская организация «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) опубликовала ролик с россиянином Александром Труфановым, которого удерживают в заложниках в секторе Газа.

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      Марина Совина
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