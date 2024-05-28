Появилось видео с похищенным россиянином в Газе

«Исламский джихад» опубликовал ролик из Газы с похищенным россиянином Труфановым

Радикальная палестинская организация «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) опубликовала ролик россиянином Александром Труфановым, которого удерживают в заложниках в секторе Газа. Об этом сообщает Times of Israel.

На кадрах похищенный мужчина называет свое имя и обещает в ближайшее время рассказать о том, что случилось с ним и другими заложниками в анклаве. Запись длится порядка 30 секунд.

Публикацию ролика прокомментировало посольство Израиля в России. В ведомстве отметили, что целью обнародования подобных видео является оказание психологическое давления на израильтян. «Мы призываем всех неравнодушных потребовать скорейшего освобождения всех заложников и их возвращения домой!» — говорится в сообщении посольства.

Ранее израильская организация The Hostages Families Forum показала видео с изувеченными пленницами палестинского движения ХАМАС. На публикуемых кадрах — наблюдательницы, работавшие на военной базе в поселке Нахаль Оз.

Всего, по данным израильской стороны, ХАМАС 7 октября 2023 года захватили 240 заложников, часть из них освобождена, некоторые не выжили.