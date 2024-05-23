В Израиле показали видео с похищенными ХАМАС пленницами

В Израиле показали видео с похищенными 7 октября пленницами ХАМАС

Израильская организация The Hostages Families Forum, занимающаяся мониторингом информации о похищенных движением ХАМАС заложников, опубликовала видео с несколькими пленницами. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что на кадрах — наблюдательницы, работавшие на военной базе в поселке Нахаль Оз. На видео видно, что девушки подверглись избиениям, у некоторых из них кровь на лицах.

Кадры были сделаны с нательных камер боевиков. Семьи похищенных дали разрешение на публикацию ролика после того, как из него были вырезаны наиболее страшные и тяжелые для восприятия кадры.

В марте стало известно, что ХАМАС подготовил предложение по трехэтапному плану прекращения огня и освобождению 35 заложников, находящихся в секторе Газа, среди которых женщины, больные и пожилые люди. За них ХАМАС хочет запросить освобождение 350 человек, которые удерживаются на территории Израиля.

Всего, по данным израильской стороны, ХАМАС 7 октября 2023 года захватили 240 заложников, часть из них освобождена, некоторые погибли, их тела были обнаружены.