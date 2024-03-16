Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 16 марта 2024Мир

Раскрыта предполагаемая дата переговоров Израиля с ХАМАС

Израиль и ХАМАС могут возобновить переговоры по прекращению огня 17 марта
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Раскрыта предполагаемая дата переговоров Израиля с палестинским движением ХАМАС по поводу прекращения огня и освобождения заложников. Об этом сообщает Associated Press.

Переговоры запланированы на воскресенье, 17 марта, и должны состояться в египетском Каире. По словам египетских чиновников, ХАМАС подготовил предложение по трехэтапному плану прекращения огня и освобождению 35 заложников, находящихся в секторе Газа, среди которых женщины, больные и пожилые люди. За них ХАМАС хочет запросить освобождение 350 человек, которые удерживаются на территории Израиля.

По данным издания, палестинское движение также планирует освободить минимум пять женщин-солдат в обмен на 50 заложников. При этом сторона Израиля должна будет «уйти с двух основных дорог» для создания свободного доступа гуманитарной помощи и возвращения палестинцев на север анклава.

На втором этапе плана обе стороны должны будут договориться о постоянном прекращении огня, а на третьем — ХАМАС передаст тела, которые сейчас удерживаются палестинским движением, а Израиль снимет блокаду Газы.

Отмечается, что переговоры могут быть перенесены на 18 марта.

Ранее Израиль обвинили в попытке срыва переговоров с ХАМАС в Каире.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Возможность Украины вернуть утраченные территории оценили

      Жителей Белгорода оповестили о ракетной опасности

      Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву

      Житель Белгорода чудом избежал смерти при обстреле города ВСУ и попал на видео

      МЧС опровергло сообщения о готовящейся эвакуации жителей Белгородской области

      В России нашли «гигантский космический корабль»

      Памфилова отреагировала на обращения о возможных нарушениях на выборах

      Правительство Уэльса впервые возглавит темнокожий политик

      Французы раскритиковали актрису за поддержку предложения Макрона помочь Украине

      Россиянам назвали неожиданную причину головной боли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше