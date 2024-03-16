Раскрыта предполагаемая дата переговоров Израиля с ХАМАС

Израиль и ХАМАС могут возобновить переговоры по прекращению огня 17 марта

Раскрыта предполагаемая дата переговоров Израиля с палестинским движением ХАМАС по поводу прекращения огня и освобождения заложников. Об этом сообщает Associated Press.

Переговоры запланированы на воскресенье, 17 марта, и должны состояться в египетском Каире. По словам египетских чиновников, ХАМАС подготовил предложение по трехэтапному плану прекращения огня и освобождению 35 заложников, находящихся в секторе Газа, среди которых женщины, больные и пожилые люди. За них ХАМАС хочет запросить освобождение 350 человек, которые удерживаются на территории Израиля.

По данным издания, палестинское движение также планирует освободить минимум пять женщин-солдат в обмен на 50 заложников. При этом сторона Израиля должна будет «уйти с двух основных дорог» для создания свободного доступа гуманитарной помощи и возвращения палестинцев на север анклава.

На втором этапе плана обе стороны должны будут договориться о постоянном прекращении огня, а на третьем — ХАМАС передаст тела, которые сейчас удерживаются палестинским движением, а Израиль снимет блокаду Газы.

Отмечается, что переговоры могут быть перенесены на 18 марта.

Ранее Израиль обвинили в попытке срыва переговоров с ХАМАС в Каире.