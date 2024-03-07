Израиль обвинили в попытке срыва переговоров с ХАМАС в Каире

Reuters: ХАМАС обвинил Израиль в попытке сорвать переговоры в Каире

Израиль пытался сорвать переговоры с ХАМАС по урегулированию ситуации в Газе. Об этом заявил представитель радикального палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри, передает Reuters.

По его словам, израильская сторона «препятствовала» усилиям по заключению соглашения о прекращении огня в течение четырех дней переговоров, проходивших в египетском Каире. Консультации проходили при посредничестве Катара и Египта.

Высокопоставленный представитель ХАМАС отметил, что Иерусалим отвергает требования ХАМАС, которые заключаются в прекращении наступления в Газе, выводе войск и обеспечении свободного въезда в анклав для оказания помощи и возвращения людей.

Сами Абу Зухри подчеркнул, что делегация ХАМАС покинула столицу Египта, однако собирается продолжить добиваться прекращения огня в Газе до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с Израилем.

Ранее премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что ситуация на переговорах об освобождении израильских заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС, является не слишком обнадеживающей.

Между тем в середине февраля телеканал CNN сообщил, что переговоры по соглашению об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня вступили в решающую стадию.