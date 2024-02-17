В Катаре заявили о сложностях на переговорах между Израилем и ХАМАС

Премьер Катара: ситуация на переговорах между Израилем и ХАМАС сложная

Ситуация на переговорах об освобождении израильских заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС, является не слишком обнадеживающей. Об этом заявил премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, пишет ТАСС.

«В гуманитарной части переговоров по урегулированию ситуации в Газе сохраняются некоторые разногласия, и время работает не на нас», — отметил политик.

13 февраля телеканал CNN сообщил, что переговоры по соглашению об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня вступили в решающую стадию. При этом представитель ХАМАС подчеркнул, что вопрос прояснится в следующие 24 часа. Переговоры проходили в Каире.

В феврале ХАМАС предложило Израилю план прекращения огня на четыре с половиной месяца, освобождения всех плененных боевиками заложников и вывода израильских войск из сектора Газа.