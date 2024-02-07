ХАМАС предложило Израилю план четырехмесячного прекращения огня

Reuters: ХАМАС предложило Израилю план прекращения огня и освобождения пленных

Представители палестинского радикального движения ХАМАС предложили план прекращения огня на четыре с половиной месяца, освобождения всех плененных боевиками заложников и вывода израильских войск из сектора Газа. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что инициатива ХАМАС является реакцией на одобренное Израилем и США предложение по завершению боевых действий, которое представили посредники из Катара и Египта.

Ранее сообщалось, что ХАМАС поддержало трехэтапный парижский план прекращения огня в Газе, разработанный при посредничестве США, Катара и Египта.