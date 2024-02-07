ХАМАС поддержало трехэтапный план прекращения огня в Газе

Reuters: ХАМАС позитивно ответило на парижский план прекращения огня в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС поддержало трехэтапный парижский план прекращения огня в Газе, разработанный при посредничестве США, Катара и Египта. Об этом сообщает Reuters.

Подробности ответа не разглашаются, однако известно, что ХАМАС ответило «в позитивном духе», одобрив полное прекращение огня в анклаве, обмен пленными и телами невыживших, а также восстановление сектора Газа. Как передали агентству источники в египетских службах безопасности, ХАМАС проявил гибкость.

«Мы обсудим все детали предлагаемой структуры с заинтересованными сторонами, чтобы как можно скорее достичь соглашения по окончательной формуле», — заявила глава Государственной информационной службы Египта Диаа Рашван.

Ранее премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что ответ ХАМАС о перемирии в Газе внушает оптимизм. Он отметил, что ответ движения был передан Израилю.