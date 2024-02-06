Катар получил «внушающий оптимизм» ответ ХАМАС о перемирии в Газе

Глава МИД Катара: ответ ХАМАС о перемирии в Газе положительный, внушает оптимизм

Катар получил ответ радикального палестинского движения ХАМАС о временном перемирии в секторе Газа и освобождении израильских заложников. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, передает телеканал Al Jazeera.

«Мы получили ответ от ХАМАС относительно рамочного соглашения о перемирии, он включает в себя замечания и в целом является положительным», — сказал он.

По его словам, полученный ответ ХАМАС «внушает оптимизм», он был передан Израилю. Однако ввиду деликатности ситуации Аль Тани отметил, что не может вдаваться в подробности.

Глава МИД Катара также рассказал, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе встречи в Дохе последние события на Ближнем Востоке, включая расширение кризиса, а также последствия для безопасности и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что в ХАМАС подтвердили получение предложения по заложникам, выработанное по итогам переговоров в Париже при участии Египта, Израиля, Катара и США. Там подчеркнули, что для группировки приоритетными остаются требования «немедленного прекращения агрессии», а также «вывода оккупационных войск за пределы сектора Газа».