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13:18, 30 января 2024Мир

В ХАМАС подтвердили получение предложения по заложникам

Глава политбюро Хания: ХАМАС подтвердили получение предложения по заложникам
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

В исламистской группировке ХАМАС подтвердили получение предложения по заложникам, выработанное по итогам переговоров в Париже при участии Египта, Израиля, Катара и США. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания, передает официальный Telegram-канал движения.

«ХАМАС получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже, и в настоящий момент изучает его», — рассказал представитель ХАМАС.

Хания также добавил, что для группировки приоритетными остаются требования «немедленного прекращения агрессии», а также «вывода оккупационных войск за пределы сектора Газа». Он также добавил, что ХАМАС планирует рассмотреть предложение в Каире.

Ранее сообщалось, что ХАМАС отверг сделку по заложникам в обмен на перемирие, так как движение настаивает на окончательном прекращении огня, а не временном перемирии.

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      Максим Габриелян
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