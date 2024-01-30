В ХАМАС подтвердили получение предложения по заложникам

Глава политбюро Хания: ХАМАС подтвердили получение предложения по заложникам

В исламистской группировке ХАМАС подтвердили получение предложения по заложникам, выработанное по итогам переговоров в Париже при участии Египта, Израиля, Катара и США. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания, передает официальный Telegram-канал движения.

«ХАМАС получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже, и в настоящий момент изучает его», — рассказал представитель ХАМАС.

Хания также добавил, что для группировки приоритетными остаются требования «немедленного прекращения агрессии», а также «вывода оккупационных войск за пределы сектора Газа». Он также добавил, что ХАМАС планирует рассмотреть предложение в Каире.

Ранее сообщалось, что ХАМАС отверг сделку по заложникам в обмен на перемирие, так как движение настаивает на окончательном прекращении огня, а не временном перемирии.