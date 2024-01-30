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09:19, 30 января 2024Мир

Стало известно об отклонении ХАМАС сделки по заложникам в обмен на перемирие

TOI: ХАМАС отклонило сделку по заложникам в обмен на четыре месяца перемирия

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС, вероятно, отклонило новое предложение о сделке по обмену израильских заложников на перемирие на четыре месяца. Об этом сообщает The Times of Israel (TOI).

Как отмечает издание, несмотря на то, что в переговорном процессе, по заявлению Катара, был достигнут «хороший прогресс», ХАМАС согласно только на полный вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа и прекращение войны.

«Мы говорим прежде всего о полном и всеобъемлющем прекращении огня, а не о временном перемирии», — заявил пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну. По его словам, как только боевые действия прекратятся, «можно обсудить остальные детали», включая освобождение заложников.

Ранее агентство The Associated Press сообщило, что посредники от США на переговорах между Израилем и ХАМАС добиваются прогресса в разработке соглашения по двухмесячному перемирию в Газе в обмен на освобождение более ста заложников. Уточняется, что реализация сделки должна проходить в два этапа.

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      Дарья Балацкая
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