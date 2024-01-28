США заметили признаки прогресса в сделке между Израилем и ХАМАС

AP: США видят признаки прогресса в сделке между Израилем и ХАМАС

Посредники от США на переговорах между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС добиваются прогресса в разработке соглашения, согласно которому Израиль временно закончит военные действия в секторе Газа. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

По его данным, переговорщики обсуждают возможность приостановить на два месяца военные действия против ХАМАС в обмен на освобождение более ста заложников.

Новые условия еще не заключенной сделки будут реализовываться в два этапа. На первом этапе боевые действия прекратятся, что даст возможность ХАМАС освободить женщин, пожилых людей и раненых заложников. Затем Израиль и ХАМАС за месяц паузы будут пытаться проработать детали второго этапа: на нем будут освобождены израильские солдаты и гражданские лица. По новому соглашению Израиль призывают разрешить поставить большое количество гуманитарной помощи в Газу.

Официальные лица США понимают, что сделка не положит конец войне, однако она может заложить основу для разрешения конфликта.

Ранее Великобритания предложила план из пяти пунктов по урегулированию конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Глава МИД Дэвид Кэмерон обсудил эту инициативу с израильской и палестинской сторонами во время своей поездки на Ближний Восток.

В октябре 2023 года российский лидер Владимир Путин сообщил, что позиция Москвы по палестино-израильскому конфликту не носит конъюнктурного характера и основана на решении Совета Безопасности ООН, которое предусматривает сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины.