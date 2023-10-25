Путин рассказал о позиции России по конфликту Израиля и Палестины
Путин: позиция по конфликту Израиля и Палестины не носит конъюнктурный характер
Позиция России по палестино-израильскому конфликту не носит конъюнктурный характер, заявил президент Владимир Путин на встрече с религиозными лидерами страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент рассказал, что позиции Москва основана на решение Совета безопасности ООН, которое предусматривает сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины.
По его словам, на Ближнем Востоке пытаются играть на религиозных чувствах населения, чтобы как можно сильнее умножить нестабильность в мире.
Ранее российский лидер говорил, что Москва может принять участие в урегулировании палестино-израильского конфликта. По мнению Путина, у России налажены особые контакты с обеими сторонами противостояния.