Путин рассказал о позиции России по конфликту Израиля и Палестины

Путин: позиция по конфликту Израиля и Палестины не носит конъюнктурный характер

Позиция России по палестино-израильскому конфликту не носит конъюнктурный характер, заявил президент Владимир Путин на встрече с религиозными лидерами страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент рассказал, что позиции Москва основана на решение Совета безопасности ООН, которое предусматривает сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины.

По его словам, на Ближнем Востоке пытаются играть на религиозных чувствах населения, чтобы как можно сильнее умножить нестабильность в мире.

Ранее российский лидер говорил, что Москва может принять участие в урегулировании палестино-израильского конфликта. По мнению Путина, у России налажены особые контакты с обеими сторонами противостояния.