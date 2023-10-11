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20:31, 11 октября 2023Мир

Путин допустил участие России в урегулировании палестино-израильского конфликта

Путин: РФ могла бы внести вклад в урегулирование конфликта Израиля и Палестины
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, который пребывает в острой стадии. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Россия, на мой взгляд, тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в этот процесс урегулирования. Но эта острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде не видим», — сказал он, отметив, что у Москвы налажены устойчивые отношения с Израилем и дружеские отношения с Палестиной.

Ранее Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон отошел от международных инструментов по урегулированию политических проблем в регионе.

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    Виктория Кондратьева
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