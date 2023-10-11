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20:03, 11 октября 2023Мир

Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке

Владимир Путин заявил, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал

Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС

Политика США на Ближнем Востоке потерпела провал, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Это провал, это очевидная вещь», — сказал российский лидер.

По словам Путина, США отошли от международных инструментов по урегулированию политических проблем в регионе. «Практически они монополизировали процесс урегулирования», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства.

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    Глеб Бажуткин
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