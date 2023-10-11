Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке

Владимир Путин заявил, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал

Политика США на Ближнем Востоке потерпела провал, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Это провал, это очевидная вещь», — сказал российский лидер.

По словам Путина, США отошли от международных инструментов по урегулированию политических проблем в регионе. «Практически они монополизировали процесс урегулирования», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства.